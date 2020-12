Coronavirus, nel 2020 fuga di medici e infermieri dall’ospedale Civile

(red.) Dagli Spedali Civili di Brescia premettono subito che tutti i posti di medici e infermieri sono coperti e che anzi, per fronteggiare la pandemia da Covid-19, sono stati assunti altri 255 professionisti. Ma c’è un dato che fa riflettere e riportato da Bresciaoggi: in questo 2020 ci sono state 164 figure in più rispetto al 2019 e agli anni precedenti, tra dirigenti e medici, che hanno lasciato il Civile. Una vera e propria fuga dalla struttura del massimo ospedale cittadino che ha coinvolto medici, infermieri e operatori sanitari.

E si parla soprattutto di chi è andato in pensione prima, sfruttando la quota 100, ma anche chi ha risolto il contratto o si è fatto trasferire. Ed è ovvio che la paura dei contagi, insieme ai ritmi di lavoro insostenibili soprattutto nel corso della prima ondata abbiano spinto i camici bianchi a prendere altre strade.

Tanto che ci sono anche professionisti che hanno preferito lasciare il tempo determinato dei loro contratti a favore di quello indeterminato incassato nei trasferimenti al centro e sud. Ma in quelli che hanno preferito lasciare ci sono anche molti medici con esperienza e che non si riconoscevano più nella politica adottata dal Civile.