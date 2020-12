Brescia, uomo travolto e ucciso da un treno in via Ziziola

(red.) Ieri pomeriggio, martedì 15 dicembre, i vigili del fuoco insieme all’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia, la Polizia di Stato e la Polfer sono stati impegnati in via della Ziziola, a Brescia città, a causa di un investimento da parte di un treno in transito.

La chiamata alla centrale operativa è giunta intorno alle 17,30 e sul posto, all’altezza del passaggio a livello, gli inquirenti hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 40 anni e fermo il treno che era appena partito in direzione di Cremona.

Ogni tentativo di rianimazione è stato inutile, mentre si è compreso che probabilmente la morte dell’uomo sia dovuta a un gesto estremo: si sarebbe lasciato andare lungo i binari al transito del convoglio.