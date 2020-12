Brescia, ubriaco senza mascherina si cala i pantaloni davanti ai passanti

(red.) Ieri sera, lunedì 14 dicembre, a inizio coprifuoco, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Brescia hanno imposto una maxi sanzione a carico di un 47enne di Varese.

Alla centrale operativa dei militari, infatti, erano arrivate diverse segnalazioni per la presenza dell’uomo che, senza mascherina e ubriaco, si abbassava i pantaloni mostrando le parti intime ai passanti. Per lui il controllo è scattato in via Crocifissa di Rosa dopo le 22. E’ stato quindi condotto in caserma e ha incassato multe per un totale di 3.800 euro.