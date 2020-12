Brescia, tutte le piste ciclabili tracciate in una mappa (e app)

(red.) Con i mezzi privati che devono restare fuori dal centro storico e il timore di assembramenti a bordo dei mezzi pubblici, a Brescia si cerca di incentivare ancora di più gli spostamenti in bicicletta. Per questo motivo il Comune e Brescia Mobilità hanno lavorato a una mappa cartacea, disponibile anche in versione digitale attraverso l’app “Bresciapp!” con l’indicazione di tutti i percorsi e anche in collegamento con i tracciati provinciali.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla Mobilità Federico Manzoni con Francesca Quiri di Brescia Mobilità. Nella mappa sono stati tracciati diciassette itinerari che riportano numero, nome e colore in base alla lunghezza, tipo di sede e punti di interesse sia nelle connessioni con i parcheggi, ma anche stazioni della metropolitana e postazioni di Bicimia. Uno strumento utile, quindi, per gli utenti, studenti, turisti e chi raggiunge Brescia per motivi di lavoro.

La mappa è disponibile gratuitamente agli Infopoint di via Trieste, viale Stazione 47 e Largo Formentone e alla sede di Fiab Amici della bici. Una soluzione che potenzia ancora di più il primato di Brescia da capoluogo italiano per numero di biciclette in bike sharing e con l’obiettivo di arrivare a 170 km di piste ciclabili nei prossimi dieci anni.