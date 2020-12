Brescia, allarme antincendio all’Inail: arrivano soccorsi e vigili del fuoco

(red.) Ieri mattina, lunedì 14 dicembre, due ambulanze e i vigili del fuoco sono stati chiamati a compiere un intervento al civico 50 di via Cefalonia a Brescia, in città. Si tratta del palazzo che ospita la sede dell’Inail cittadina e i controlli sono scattati nel momento in cui è partito l’allarme antincendio. A quel punto sono partite tutte le procedure del caso, con l’evacuazione degli uffici.

Presenti anche gli agenti della Polizia locale per verificare l’accaduto e cercare di gestire l’eventuale trambusto sul posto. Tuttavia, non sono stati rilevati principi d’incendio e nemmeno altri problemi. La sensazione è che possa essersi verificato un guasto o un errore di un dipendente che potrebbe aver fatto scattare l’allarme.