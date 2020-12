Brescia primo giorno da zona gialla, (troppa) folla in centro storico

(red.) Le scene alle quali si è assistiti per tutta la giornata di ieri, domenica 13 dicembre, di assembramenti per lo shopping, così come le resse ai ristoranti e bar hanno riguardato anche Brescia città. Qui erano evidenti le code di auto in attesa di trovare un posto, anche se le aree di sosta erano tutte piene. D’altronde quella di ieri era la prima giornata da zona gialla anche per la Lombardia, Brescia compresa. E di fronte alla bella giornata e ai centri commerciali chiusi nei fine settimana, molti (troppi) hanno pensato di raggiungere il centro storico.

C’è chi l’ha fatto per acquistare qualche regalo di Natale, chi per godersi un aperitivo o anche soltanto per passeggiare dopo oltre un mese in cui la Lombardia è stata prima zona rossa e poi arancione. E anche molti esercenti hanno sottolineato come ci fossa troppa gente in giro. Tra l’altro, il prefetto di Brescia Attilio Visconti, viste le avvisaglie di sabato 12, aveva deciso di potenziare i servizi di controllo in città.

La situazione di calca si è avviata alla normalità solo dopo le 18, nel momento in cui i locali hanno dovuto chiudere i battenti. Tuttavia, qualche piazza è rimasta ancora piena prima che i presenti raggiungessero le loro auto e i parcheggi per rientrare a casa. Ma di certo le immagini di ieri hanno fatto molto discutere.