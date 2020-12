Beccalossi: “Tutti uniti per votare il Castello di Brescia”

(red.) “Un appello a tutti i bresciani: votiamo per far diventare il nostro Castello un Luogo del cuore del FAI. Manca solo un giorno al termine dell’iniziativa e serve il contributo di tutti per spingere il gioiello della nostra città, che in queste ore sta ricevendo migliaia di voti e occupa la terza posizione nella classifica nazionale”.

Lo dichiara Viviana Beccalossi, presidente del Gruppo Misto in consiglio regionale, rinnovando l’appello che nelle ultime settimane ha raccolto migliaia di adesioni per “spingere” la volata del Castello di Brescia all’ammissione tra i “Luoghi del cuore” del Fondo Ambiente Italiano.

“Essere inserito in questo elenco di meraviglie dell’Italia –prosegue Viviana Beccalossi- significa non solo dare visibilità e risorse a progetti per la valorizzazione del Cidneo, ma soprattutto inserire il monumento in un circuito che dal 2003 invita a segnalare luoghi del nostro Paese particolarmente cari e importanti, che si vorrebbe fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future”.

“Un ultimo sforzo –conclude Viviana Beccalossi – per premiare il grande lavoro del Comitato Amici del Cidneo, che in questi mesi è riuscito ad appassionare migliaia di bresciani e farli credere nel ‘miracolo’. Ce la possiamo fare!”.