Brescia, all’ingresso del Civile il quarto flash mob di medici e infermieri

(red.) Prima verso la direzione, come segno di apertura e dialogo, poi dandole le spalle e rivolgendosi ai pazienti. Anche ieri, venerdì 11 dicembre, un centinaio tra medici, infermieri e tecnici dell’ospedale Civile di Brescia hanno tenuto un flash mob di pochi minuti lungo la scalinata all’ingresso dell’ospedale.

E’ il quarto venerdì consecutivo che vede la manifestazione dei camici bianchi, ma non solo, del massimo ospedale cittadino denunciare di non essere stati coinvolti nelle decisioni sulla nuova organizzazione della struttura per fronteggiare la pandemia, ma anche lamentando le carenze del Servizio sanitario nazionale. Per questo motivo, con tanto di camici indossati e mascherine, per cinque minuti sono rimasti in silenzio nel loro, ormai diventato consueto, presidio.