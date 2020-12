Coronavirus a Brescia, focolaio nel reparto di Traumatologia al Civile

(red.) C’è una preoccupazione che viene sollevata dall’interno dell’ospedale Civile di Brescia, che è uno degli hub di riferimento per il Covid-19 in Lombardia. Come dà notizia Bresciaoggi citando fonti interne della struttura ospedaliera, all’interno del reparto di Traumatologia ci sarebbero 22 casi positivi tra pazienti e operatori sanitari. Quindi, un vero e proprio focolaio. La situazione sarebbe venuta a galla da una serie di denunce arrivate nei giorni precedenti a sabato 5 dicembre e nel mirino sarebbero finiti i presunti percorsi non separati tra positivi e non.

Scenario che riguarderebbe anche il personale sanitario. Per questo motivo è stato deciso di spostare i pazienti positivi verso il Covid A della scala 14 al Satellite. E la preoccupazione è stata affrontata anche da una delegata della Cgil che rappresenta i lavoratori degli Spedali Civili e interpellata da Radio Onda d’Urto, come riporta lo stesso quotidiano bresciano. Nel mirino ci sarebbe una gestione improvvisata dei protocolli in questa seconda ondata, ma la direzione ha smentito, confermando però il focolaio.

“Abbiamo prontamente preso in carico la criticità di un focolaio all’interno del Reparto di Traumatologia. Fin dall’inizio della seconda fase pandemica sono stati studiati e applicati rigorosi protocolli di sicurezza – si legge in una nota – sia per la gestione dei pazienti sia per il personale sanitario. Nel caso specifico sono state avviate tutte le verifiche del caso per impedire così il ripetersi di situazioni analoghe in futuro”. Dal Civile fanno anche sapere che la situazione è sotto controllo e che tutti gli operatori sanitari vengono sottoposti ai tamponi quotidiani.