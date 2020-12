Brescia, lite e coltellata in via Manara: denunciato aggressore

(red.) Ci sarebbe un apprezzamento di troppo verso una ragazza alla base della lite, poi sfociata in una coltellata, giovedì sera 3 dicembre in via Manara al quartiere Fiumicello di Brescia. Ai motivi alla base dello scontro che ha visto un 19enne tunisino restare ferito a terra sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato intervenuti sul posto insieme ai soccorritori.

Il 19enne è stato colpito con un fendente a una gamba e portato in codice giallo all’ospedale Civile di Brescia. La Polizia, continuando a indagare, ha fermato l’aggressore, denunciato a piede libero.