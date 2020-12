Brescia, bevono nel negozio etnico (recidivo): chiuso un mese

(red.) Ieri mattina, giovedì 3 dicembre, gli agenti della Polizia locale di Brescia hanno disposto la chiusura per un mese di un negozio in via Pace, in città. Gli operatori, impegnati nei consueti controlli, hanno verificato che all’interno di quel negozio etnico gestito da un indiano c’erano clienti che consumavano bevande sul posto, senza mascherina e nemmeno distanziamento.

L’episodio, tra l’altro il terzo dopo i due dello scorso aprile, di contravvenzione alle disposizioni sanitarie connesse all’emergenza, è stato segnalato alla prefettura di Brescia. Così, dopo la prima chiusura per un paio di giorni e la seconda per due settimane, ora le serrande dovranno restare abbassate per un mese. E se, al momento della riapertura, il titolare dovesse essere ulteriormente recidivo, rischia di non poterlo più riaprire.