Brescia, operaio ustionato nel cantiere del teleriscaldamento: è grave

(red.) Ieri pomeriggio, mercoledì 2 dicembre, un operaio di 56 anni è rimasto gravemente ustionato mentre si occupava dei lavori di manutenzione alle condutture del teleriscaldamento in via Salgari a Brescia, in città. E’ successo pochi minuti prima delle 15 quando l’addetto era alla guida di un escavatore all’interno del cantiere aperto da A2a. A un certo punto si sarebbe verificato un danno, tanto che dal fosso è salito un getto di vapore ad alta temperatura.

Subito dopo l’operaio sarebbe sceso dal mezzo per verificare l’entità del problema e sarebbe scivolato nella buca riportando ustioni su tutto il corpo. Gli altri colleghi hanno quindi allertato i soccorsi facendo intervenire l’automedica e un’ambulanza di Brescia Soccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia di Stato. L’operaio è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.