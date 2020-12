Neve, in azione a Brescia 97 spalatori e 25 veicoli spargisale

di 24 Galleria fotografica La prima neve nel Bresciano è arrivata il 2 dicembre 2020









(red.) Per far fronte ai possibili disagi causati dalla nevicata a partire dalle 8 di oggi, mercoledì 2 dicembre, sono entrati in azione nel territorio del comune di Brescia 25 veicoli spargisale che hanno iniziato la loro attività sulle vie principali, comprese la zona pedemontana e la Maddalena.

Inoltre, 97 operatori hanno provveduto manualmente a spalare la neve nei pressi delle stazioni della metropolitana, della stazione ferroviaria, del piazzale di via Morelli dove si effettuano i test Covid, degli ingressi delle scuole e degli ospedali.

Visto il bollettino meteo, le imprese previste dal piano neve già ieri erano state preallertate e sono state convocate questa mattina alle 6 ai magazzini comunali.