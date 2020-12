Brescia, anziano ciclista travolto da auto in via Flero: muore in ospedale

(red.) E’ morto nella notte di lunedì 30 novembre all’ospedale Civile di Brescia l’uomo anziano di 81 anni che ieri pomeriggio era stato coinvolto in un incidente a bordo della sua bicicletta contro un’auto. Era successo in via Flero, all’altezza del Villaggio Sereno, nel momento in cui il ciclista aveva sbandato, per poi essere colpito dalla vettura che lo seguiva.

L’anziano aveva colpito la testa a terra ed era stato trasportato in gravi condizioni al Civile dove purtroppo è sopraggiunto il decesso. A travolgerlo era stato un 77enne commerciante cittadino.