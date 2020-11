Brescia, medici e infermieri del Civile replicano il presidio di protesta

(red.) Gli stessi camici bianchi di medici e infermieri, ma stavolta in un numero maggiore, dell’ospedale Civile di Brescia hanno replicato anche ieri, venerdì 27 novembre, il presidio di protesta stando fermi sulla scalinata principale della massima struttura sanitaria cittadina. Esattamente come la scorsa settimana, ieri circa 200 lavoratori al momento del cambio del turno hanno tenuto alle spalle la direzione e guardando in avanti all’ingresso dell’ospedale.

I medici e operatori sanitari continuano a criticare il fatto di non essere stati coinvolti nell’organizzarsi in questa seconda ondata e anche la scarsa preparazione sulla pressione ai danni degli ospedali. “Chiediamo di essere coinvolti – dicono dai rappresentanti sindacali – non di subire le decisioni dall’alto”.