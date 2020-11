Brescia, colpisce il suo cane e insulta i passanti: arrestato

(red.) Prima l’intervento, poi l’arresto e ieri, venerdì 27 novembre, anche la condanna tutto nell’arco di poche ore. Nel mirino è finito un 25enne di origine egiziana residente a Chiari che giovedì sera si stava muovendo con il proprio cane in via Ducco a Brescia, nei pressi dell’ospedale Civile. A un certo punto, forse sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, ha iniziato a colpire l’animale.

La scena si è presentata davanti ad alcuni negozianti che hanno cercato di farlo desistere da quell’azione. Ma lui, come risposta, ha continuato anche scagliandosi contro la vetrina di una delle attività commerciali. A quel punto è stata chiamata la Polizia che ha inviato sul posto una Volante. A quella vista, il giovane si è rivolto anche contro di loro prima di essere immobilizzato.

E’ stato quindi condotto in questura per essere identificato e poi arrestato per danneggiamento, maltrattamento di animali, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Dopo la convalida dell’arresto, ieri è arrivata anche la condanna a quattro mesi.