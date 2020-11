Domenica 29 alle 13, Palazzo Tosio di Brescia a “Le Meraviglie” su Radio3

Domenica 29 novembre alle ore 13 su Rai Radio 3 la trasmissione “Le Meraviglie” sarà dedicata a Palazzo Tosio, sede storica dell’Ateneo di Brescia, e avrà per titolo “Palazzo Tosio di Brescia raccontato da Bruno Angoscini” su testi di Luciano Faverzani e Bruno Angoscini e con commento musicale proposto da Mariella Sala.

“Le Meraviglie” è un viaggio in cammino per l’Italia attraverso i luoghi “meravigliosi”, insoliti e stupefacenti del nostro paese, scelti e raccontati di volta in volta da narratori d’eccezione: scrittori, registi, attori, storici dell’arte, archeologi. Ogni puntata è una tappa del viaggio registrata sul posto, dal vivo, sempre ricca di musica, suoni e voci tratti dall’archivio della Rai. A cura di Federica Barozzi e Diego Marras.