Coronavirus, il 26 novembre al Civile la Scala 4.0 per i primi 30 pazienti

(red.) Come è stato annunciato in una nota di ieri, giovedì 19 novembre, da parte dell’Asst degli Spedali Civili di Brescia, a partire da giovedì prossimo 26 novembre si aprirà la scala 4.0 per accogliere i primi trenta pazienti. E nel frattempo si aprirà anche un secondo reparto. In modo graduale, fino alla fine dell’anno, si arriverà a 170 posti letto in totale nella nuova struttura completata e tutti rivolti a pazienti Covid e a tecnologia avanzata.

Intanto, sempre dal massimo ospedale cittadino, confermano che la maggior parte dei pazienti che ha bisogno di essere ricoverata per aver contratto il Covid-19 è bresciana, ma i casi sono meno gravi rispetto alle settimane precedenti. Per il resto, non si segnalano pressioni eccessive, nemmeno sui pronto soccorso che non sono affollati e dove viene garantita la gestione tra pazienti Covid e gli altri.