Brescia, pronto il campo di atletica di Sanpolino. San Filippo gestore

(red.) L’inaugurazione potrà tenersi solo la prossima primavera quando si prevede che l’emergenza sanitaria in corso sarà in parte superata, ma a Brescia il nuovo impianto sportivo di Sanpolino dotato di una pista di atletica è pronto per essere consegnato alla comunità. Per questo motivo l’Amministrazione consegnerà le chiavi a Giorgio Lamberti, presidente della San Filippo che si occuperà di gestire la struttura.

Ed è importante perché fin da subito i professionisti di atletica leggera possono iniziare ad allenarsi. L’impianto sportivo è disposto su 32 mila metri quadrati e di cui 8 mila per la pista, mentre la maggior parte dei lavori si sono ormai conclusi. Mancano solo gli ultimi due spogliatoi da 300 mila euro, spesa che si aggiunge ai 3 milioni stanziati per l’intera opera, ma si prevede anche uno spazio per le società e un locale da usare come sala riunioni o palestrina.

Di questo si è parlato ieri, lunedì 16 novembre, in occasione di una riunione di commissione comunale. A quel punto mancherà solo l’intitolazione dell’impianto, con due ipotesi: la discobola Gabre Gabric o il velocista Luigi Paterlini.