Donna muore dopo prelievo al midollo, medico prosciolto

(red.) Niente processo per un medico che nell’agosto del 2018 a Brescia aveva provocato la morte di una paziente 67enne dopo un intervento complesso e non riuscito di prelievo midollare. A decidere di non procedere è stato il giudice delle indagini preliminari che, dati e prove alla mano, ha sottolineato come il professionista non sia stato negligente, ma abbia commesso un errore in una procedura comunque corretta.

Tra l’altro resa ancora più complicata dalle condizioni fisiche della donna che si stava sottoponendo. Per questo motivo per il giudice può configurarsi solo una colpa lieve e il caso è stato archiviato. Per quanto riguarda i fatti, era il 21 agosto del 2018 nel momento in cui il dirigente di Ematologia all’ospedale Civile di Brescia e che era finito poi indagato aveva sottoposto la donna, malata di mieloma, all’intervento.

Ma l’ago usato per il prelievo aveva trafitto il cuore della paziente andando incontro a una serie di spasmi e malori e fino al decesso. Il caso era approdato in tribunale, con i familiari della donna che chiedevano al giudice di opporsi alla richiesta di archiviazione dell’accusa. Ma niente da fare, il caso è andato in archivio.