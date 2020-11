Brescia, disordini in albergo e tenta corruzione a Polizia: arrestata

(red.) Lo scorso venerdì pomeriggio 13 novembre gli agenti della Polizia di Stato di Brescia a bordo di una Volante sono stati impegnati in un intervento nei confronti di una donna ospite di uno dei pochi alberghi aperti in questo periodo di lockdown a Brescia città. E’ successo nei pressi della stazione ferroviaria da dove il titolare della struttura ricettiva ha chiesto le forze dell’ordine per i comportamenti discutibili dell’ospite.

Infatti, i disordini creati e gli atteggiamenti verso gli altri ospiti hanno indotto a fare qualcosa per porre fine a quei rumori molesti e schiamazzi. Nel momento in cui gli agenti sono arrivati sul posto, la donna li ha insultati per poi arrivare a proporre loro dei soldi per sistemare la situazione. Un atteggiamento che ha appesantito la sua posizione portando al suo arresto per istigazione alla corruzione e anche per resistenza a pubblico ufficiale.