Rezzato, brillate in cava bombe trovate in una villa a Sant’Eufemia

(red.) L’apprensione era emersa una settimana fa, giovedì 5 novembre, quando gli operai di un’impresa impegnata in alcuni lavori di ristrutturazione di una villetta in via Indipendenza a Sant’Eufemia di Brescia avevano scoperto quattro bombe risalenti alla seconda guerra mondiale. Per quel motivo l’area era stata isolata e messa in sicurezza mentre ieri, mercoledì 11, si è provveduto a farle brillare.

Sul posto è giunto l’esercito che con l’aiuto della Polizia ha poi raggiunto una cava a Rezzato per far esplodere in sicurezza gli ordigni. Si trattavano di quattro granate, ancora ben conservate e in grado di esplodere, forse lasciate sul posto nell’epoca della Resistenza. Gli ordigni erano all’interno di una valigia insieme ad altri proiettili e caricatori vuoti. La Polizia sta comunque indagano per capire come quelle bombe siano arrivate in quella villetta.