Freccia Rossa, il rilancio inizia con un massiccio restyling

(red.) Il centro commerciale Freccia Rossa sarà sottoposto a un radicale processo di riqualificazione architettonica e commerciale, finalizzato al rilancio e riposizionamento strategico del complesso come luogo di shopping, intrattenimento e socialità per la città di Brescia e tutta la provincia. I lavori inizieranno oggi, 9 novembre, e si svolgeranno per fasi, lungo un arco di circa 18 mesi, per non interferire con le attività correnti del centro commerciale.

A pochi passi dal cuore della città e a 200 metri dalla stazione ferroviaria, Freccia Rossa è una destinazione naturale per un ampio bacino di utenza che include la città, i comuni limitrofi e potenzialmente, grazie alla vicinanza della rete ferroviaria e autostradale, un’area molto più estesa. Sono proprio queste potenzialità che hanno spinto la nuova Proprietà ad acquisire il centro, nel novembre 2019, e a investire su un rilancio giustamente atteso dagli operatori attualmente presenti in galleria, come dai clienti e dalla città.

Il restyling di Freccia Rossa si articola in due macro-fasi. La prima riguarda il miglioramento estetico e funzionale degli spazi comuni oltre che un upgrading tecnologico in termini di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e sicurezza. I lavori in partenza proprio oggi prevedono il rifacimento completo dei bagni e delle nursery e procederanno con l’ammodernamento della galleria e dei parcheggi, la sostituzione della pavimentazione e della segnaletica interna. A seguire, è previsto il restyling della food court, della terrazza e l’inserimento di una grande area gioco per i bambini. La seconda fase del progetto andrà a perfezionare il riposizionamento del centro: l’obiettivo dei prossimi anni è rendere Freccia Rossa non solo luogo di acquisto, ma soprattutto di intrattenimento per tutta la famiglia, socialità, esperienza e scoperta, caratterizzato da un’offerta ristorativa e “leisure” unica e innovativa.

I lavori garantiranno la piena fruibilità del centro commerciale da parte del pubblico che, tra luglio e settembre nel completo rispetto delle normative di sicurezza vigenti, è stato coinvolto in varie iniziative dedicate allo sport, alla musica e ad altri importanti temi anticipatori della nuova anima di Freccia Rossa: intrattenimento e divertimento saranno le parole d’ordine!

Dichiarano Mario Bertolotti, partner e country head di Resolute Asset Management Italy e Paolo Nannini, amministratore delegato di Freccia Rossa Shopping Centre SPA: “Dall’apertura oltre 10 anni fa, Freccia Rossa ha fortemente subito le trasformazioni del mercato e l’ingresso di nuovi competitor. Abbiamo acquisito un centro in difficoltà, ben consapevoli della sfida, ma allo stesso tempo convinti del potenziale enorme di una destinazione, che è parte della storia e del vissuto dei bresciani. In quest’ottica abbiamo scelto di affidare a uno specialista internazionale, Cushman & Wakefield, non solo la gestione e commercializzazione del centro, ma anche la progettazione del restyling, che si fonda sulla vision condivisa di Freccia Rossa come componente attiva della città, motore di business e di crescita per gli operatori, la collettività e il territorio.”

I lavori di rinnovamento del centro commerciale Freccia Rossa si integrano perfettamente all’interno del più ampio progetto di riqualificazione urbanistica del Comparto Milano, promosso dal Comune di Brescia, che prevede la rigenerazione dell’area industriale urbana dismessa attraverso un mix di spazi residenziali, commerciali, artigianali e direzionali. “Il rilancio di Freccia Rossa è un tassello fondamentale ed è molto importante, soprattutto in questo momento complicato”, spiega l’assessore al Marketing urbano Valter Muchetti. “Il commercio è una risorsa imprescindibile per la nostra città, ma attraversa una congiuntura non semplice, anche a causa all’epidemia in corso. Sono certo che un progetto di così ampio respiro, con un investimento importante e la nascita di nuovi posti di lavoro, potrà fare da traino anche ad altre attività della zona e avrà un riflesso positivo sul quartiere e sul centro storico in generale”.

Conclude Matteo Corrado, direttore di Freccia Rossa: “Il nostro impegno è rivolto soprattutto a fornire la massima sicurezza a tutti i visitatori del Centro Commerciale, nel pieno rispetto delle normative. Ricordiamo che Freccia Rossa è aperto tutti i giorni e che, nonostante le lavorazioni in atto e le limitazioni imposte dal particolare periodo che stiamo vivendo, tutti i negozi del centro commerciale autorizzati all’apertura saranno regolarmente attivi e accessibili. Siamo certi di poter dare una nuova vita al centro anche grazie al supporto delle istituzioni e alla collaborazione con gli operatori della galleria, con l’obiettivo di riqualificare l’intera zona al fine di renderla viva e accessibile a tutti e per tutto l’anno!”