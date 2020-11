Brescia, tre locali servono alcolici in orario non consentito: sanzionati

(red.) I poliziotti della Questura, nel corso dei servizi finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio, hanno sanzionato alcuni locali di Brescia per mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19.

I controlli in diversi esercizi commerciali, prevalentemente di somministrazione di alimenti e bevande, abituale ritrovo nelle ore serali e notturne, sono stati eseguiti negli scorsi giorni dalle pattuglie della volante.

I tre locali sanzionati continuavano ad esercitare l’attività, in orario non consentito, nonostante le restrizioni imposte dal D.P.C.M. in vigore.

In particolare, nella mattinata di mercoledì, gli agenti della Divisione Amministrativa, hanno multato di 5000 euro un circolo privato, che fungeva da bar senza avere la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande.