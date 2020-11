In via Milano “Negozi Solidali” e i buoni spesa “sospesi”

(red.) “Negozi Solidali” è un’iniziativa promossa dall’Associazione “Via Milano 59” dedicata ai negozi di via Milano, a Brescia, e zone limitrofe.

L’iniziativa vuole essere un aiuto per i commercianti locali che vivono un momento di difficoltà non solo a causa dell’emergenza sanitaria, ma anche per i lavori del progetto “Oltre la Strada” che stanno ormai interessando via Milano. Allo stesso tempo, l’iniziativa aiuta le persone in difficoltà che l’Associazione sta sostenendo da marzo 2020 con un pacco alimentare ogni due settimane: ad oggi si tratta di circa 80 nuclei famigliari. Come funziona? Chi va a fare acquisti in uno dei negozi aderenti all’iniziativa lo riconosce dall’adesivo e dalla locandina esposti rispettivamente in vetrina e all’interno del negozio. Può quindi lasciare un buono spesa “sospeso”, ovvero un importo di qualsiasi entità. L’Associazione “Via Milano 59” raccoglierà i buoni spesa e li distribuirà alle persone in difficoltà che sta seguendo, le quali potranno fare direttamente acquisti nei negozi dove sono stati donati.

“Non vogliamo solo fare solidarietà, vogliamo anche trasmettere un’idea importante: i negozi di quartiere e di prossimità sono un valore per la comunità, sono centri di relazioni importanti per gli abitanti e non devono chiudere. Si vuole costruire una via Milano più bella, ma dovrà essere più bella per le persone che ci abitano e ci vivono: se a causa dei lavori i negozi della via e dei dintorni chiuderanno, sarà sicuramente un impoverimento per la comunità e un ulteriore disagio per la vita di chi vive questi luoghi. Oltre a rappresentare posti di lavoro persi.

Sappiamo che la nostra non è un’iniziativa risolutiva dei tanti problemi di chi vive e lavora nella zona, ma vuole essere un passo verso la costruzione di una rete solidale che possa supportare abitanti e commercianti. L’iniziativa è appena stata avviata, ma ad oggi sono già 20 i negozi aderenti e 200 euro i buoni spesa già raccolti.

Quotidianamente dedicheremo tramite le pagine social (facebook e instragram) dell’Associazione un approfondimento ad ogni negozio, per farli conoscere e invitare le persone a frequentarli”. Per i negozi di via Milano e vie limitrofe è sempre possibile aderire scrivendo a viamilano59@gmail.com o contattando il 3386283690.

Ad oggi questi sono i negozi che hanno aderito:

– Gnd Plaza di via Milano 94: abiti in stile indiano, scarpe, bigiotteria, tessuti.

– Presot Market di via Carducci 16: minimarket alimentari e casalinghi.

– Bar Le Streghe II di via Milano: colazioni, pranzi e aperitivi.

– Farmacia Franchi di via Milano 90/E.

– Carrafour des Star di via Milano 61/b: parrucche, cosmetici e prodotti per la cura

dei capelli.

– Parrucchiera da Cesi di via Mercantini 3: parrucchiera per donna e uomo.

– Ghotra Digital Studio di via Milano 146: negozio di foto, video e riparazione

elettrodomestici.

– Mercatino del Pane di via Mercantini 9: panetteria e dolci.

– Bar La Nuova Latteria di via Mercantini 15: colazioni, caffè e aperitivi.

– Parrucchiere Metallo di via Mercantini 5: parrucchiere per uomo.

– Cartoleria Punto e Virgola di via Bevilacqua, 50: cancelleria, giocattoli, articoli da

regalo.

– Myosotis&co di via Milano 98: fiori, piante e profumi.

– ACCONCIATORI SHOP di Moujahid Aziz di via Milano 61: parrucchiere e

barbiere per uomo;

– Colorificio Sifra di Gianfranco Franchi di via Milano 25: vernici e colori;

– Macelleria, frutta e verdura di Mohammad Asif di via Milano 76/78: market con

prodotti alimentari e carne;

– MADNI MINI MARKET di Ahmed Waqas e C. di via Milano 114/E: market con

prodotti alimentari;

– Farmacia Buatier di Lorenzo Moretti di via Milano 7/E.

– Pizzeria Sole di Abouelazm Dina di via Nicolini, 1: pizza d’asporto.

– Farmacia Salvi di Trebeschi dr. Giuseppe di via Zamboni, 57;

– Bar Gelateria Tentazioni di Mereghetti Caterina di via Metastasio, 3: colazioni,

pranzi, aperitivi, gelati e caffè.