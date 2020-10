Brescia, il nuovo questore lancia allarme: “Mafie sui fondi post-Covid”

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 22 ottobre, dopo aver incontrato le autorità istituzionali, il nuovo questore di Brescia Giovanni Signer, 58 anni e proveniente da Caltanissetta, si è presentato alla stampa inquadrando alcuni obiettivi imminenti. E al primo posto, al momento, ovviamente c’è l’emergenza sanitaria da Covid-19 e il far rispettare le regole. Ma il questore ha anche sottolineato che sarà importante lavorare sui momenti successivi.

Il nuovo rappresentante della Polizia di Stato a Brescia, con esperienza nel campo della lotta alla criminalità organizzata, ha indicato come gli standard di sicurezza dovranno essere alti. E ha lanciato un allarme: sui fondi in arrivo dal Governo per la ripartenza dopo la crisi economica e pandemica si interesseranno anche le mafie. “Dove c’è ricchezza c’è anche mafia e Brescia è una delle realtà più ricche d’Italia – ha detto il nuovo questore – si dovrà mantenere un elevato standard di sicurezza”.