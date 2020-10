Coprifuoco in Lombardia dalle 23, anche i cinema e teatri chiudono prima

(red.) La nuova ordinanza sul coprifuoco che scatterà questa notte, giovedì 22 ottobre, dalle 23 fino alle 5 e fino al prossimo 13 novembre in Lombardia non provocherà disagi solo ai ristoranti e ai bar, ma anche agli eventi che spesso finiscono a margine o dopo quell’orario a partire dal quale non ci si potrà trovare in strada se non per validi e urgenti motivi. Ecco perché anche i settori dell’intrattenimento, della cultura e dello spettacolo si stanno muovendo, compresi i cinema e i teatri.

Per quanto riguarda proprio le sale cinematografiche, Tomaso Quilleri che si occupa della programmazione a Brescia delle Multisala Oz e Wiz, così come del Sociale e del Moretto, ha annunciato che sarà eliminato dal palinsesto l’ultimo spettacolo, cioé i film che terminano ampiamente oltre le 23.

E si cercheranno di avvicinare tutti prima delle 21 il resto degli spettacoli per consentire agli spettatori di tornare a casa senza rischi. Anche se lo stesso Quilleri sottolinea come il rigido protocollo adottato dalle multisala e dalle singole sale cinematografiche non abbia provocato nessun problema dal punto di vista dei contagi.