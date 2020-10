Movida selvaggia a Pontevico: rissa in piazza Mazzini

(red.) Sempre più selvaggia la movida a Pontevico, dove non è la prima volta che accadono episodi che richiedono l’intervento delle forze dell’ordine. L’altra sera i protagonisti sono stati cinque giovani della zona tra i 18 e i 25 anni che, dopo aver bevuto troppo in uno dei molti locali dei dintorni, hanno trasformato in un ring la centralissima piazza Mazzini.

Parolacce, insulti, spintoni, schiaffi, pugni e calci, tutto per futili motivi conditi dall’alcol. La rissa, conclusasi senza gravi feriti ma con parecchi lividi, ha però richiesto l’intervento dei carabinieri della stazione locale con i colleghi della compagnia di Verolanuova. I militari, dopo aver bloccato i ragazzi, li hanno denunciati per rissa, danneggiamento aggravato (di un’auto in sosta), oltre alla multa per non avere rispettato il divieto di assembramento.

Sempre in piazza Mazzini un paio di mesi fa una lite era degenerata a tal punto che una delle persone coinvolte è arrivata anche a sparare alcuni colpi di pistola a salve.

Scena simile, anche se molto meno grave, nei dintorni di piazza Tebaldo Brusato, a Brescia, a due passi dalla caserma provinciale dei carabinieri. Tre ragazzi di origine africana di età compresa tra i 20 e i 25 anni, stavano andando in giro carichi di alcol infastidendo gli altri passanti. Tutti e tre sono stati denunciati dai carabinieri e segnalati in prefettura per ubriachezza.