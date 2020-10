Brescia, caprette lungo i binari della stazione. Interviene la Polfer

(red.) Quando ieri mattina, venerdì 16 ottobre, la Polfer di Brescia ha ricevuto una telefonata con una richiesta di aiuto non credeva alle proprie orecchie al contenuto della comunicazione. Un testimone, infatti, ha allertato gli agenti sottolineando la presenza di sei caprette lungo i binari in via Vergnano, nella zona della stazione ferroviaria di Brescia.

Compreso il possibile pericolo di animali lasciati liberi di circolare in una posizione in cui transitano i treni, la Polfer ha raggiunto il posto notando che nessuno degli animali aveva alcun segno di riconoscimento per risalire al proprietario.

Per questo motivo sono state prima poste in un deposito in via Sostegno per motivi di sicurezza e lì controllati da un veterinario inviato dall’Ats. Subito dopo un allevatore di Lumezzane si è offerto per dare ricovero a quegli animali in attesa che si possa risalire al proprietario.