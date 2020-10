Truffa informatica a una ditta trentina, un bresciano nel gruppo

(red.) La Guardia di Finanza e la procura di Trento hanno avviato un’indagine per una truffa informatica che porta anche nel bresciano, in città, in via Solferino. Gli inquirenti, ricostruendo i fatti riportati anche dal Giornale di Brescia, hanno scoperto che un gruppo criminale, di cui farebbe parte anche un 31enne bresciano attualmente in Inghilterra, ha raggirato l’azienda Adige Sys di Levico Terme, in provincia di Trento, incassando fino a 600 mila euro.

Il meccanismo sarebbe stato questo: due italiani residenti in Emilia Romagna e usando un prestanome si sono infilati nella casella di posta elettronica dell’azienda trovando una mail di una ditta bosniaca che si diceva interessata ad acquistare un macchinario della Adige. A quel punto il gruppo criminale, all’insaputa ovviamente della stessa azienda trentina, avrebbe risposto alla mail indicando il numero dove inviare il bonifico.

E così i 600 mila euro del pagamento non sono finiti alla ditta, ma alla banda. Che a quel punto se li sarebbe spartiti con una serie di giroconti di importi inferiori per cercare di non destare troppi sospetti. E tra quelli che hanno incassato la somma ci sarebbe anche il bresciano in grado di prendere 100 mila euro. Questo, almeno, è quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza che hanno perquisito la sua abitazione cittadina, trovando anche riscontri in una serie di estratti conto.