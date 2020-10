Brescia, fiamme in un’autofficina. Fumo visibile in tutta la città

(red.) Oltre che all’interno del complesso, sono stati i diversi automobilisti in transito tra via Milano e via Luzzago nella tarda mattina di oggi, mercoledì 14 ottobre, pochi minuti prima di mezzogiorno, a notare una densa nube di fumo nero che si levava per diversi metri. Proprio intorno alle 12 è scattata l’allerta, partita da un’officina di riparazione e gommista di auto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco con diversi mezzi che stanno operando nel capannone. Presente anche l’automedica e un’ambulanza, mentre si sta cercando di capire se ci siano stati feriti e cosa abbia provocato le fiamme. Pare che all’interno dell’officina ci siano diversi mezzi avvolti dal fuoco.