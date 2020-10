Brescia, cade nel vuoto pulendo le finestre: grave 27enne

(red.) Si trova ricoverata in gravi condizioni da ieri pomeriggio, martedì 13 ottobre, all’ospedale Civile di Brescia una ragazza di 27 anni che poche ore prima era rimasta vittima di un grave infortunio domestico in via Ferramola, in città. E’ successo intorno alle 16,30 al civico 4 nel momento in cui la giovane, che abita con la famiglia, si trovava sopra una scala per pulire i vetri esterni di una finestra.

A un certo punto avrebbe perso l’equilibrio facendo un volo e finendo a terra. Subito i primi testimoni che avevano assistito alla caduta hanno allertato i soccorsi facendo arrivare l’automedica, un’ambulanza della Croce Bianca di Brescia e i carabinieri e la Polizia per ricostruire la dinamica. La 27enne è stata condotta in codice rosso al massimo ospedale cittadino.