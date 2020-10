Brescia, oltre 1.000 sanzioni da Polizia: mancato rispetto misure anti-Covid

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 9 ottobre, il comandante della Polizia locale di Brescia Roberto Novelli e il commissario capo Davide Pedretti hanno presentato i risultati delle attività condotte dallo scorso 15 marzo fino al 30 settembre soprattutto sul fronte del far rispettare le disposizioni sanitarie connesse alla diffusione del contagio da Covid-19. In sei mesi e mezzo sono state emesse 1.069 sanzioni, di cui 469 tra chi non indossava la mascherina e altre 471 per chi non ha rispettato i vari dpcm sui divieti di spostamenti non autorizzati e assembramenti.

63 sono state invece le sanzioni commerciali, mentre il prefetto di Brescia ha disposto la sospensione dell’attività per 19 locali. La stessa municipale ha sottolineato che i controlli, vista il riacutizzarsi dell’epidemia, andranno avanti nelle piazze e vie della movida, tanto da raddoppiare a quattro, rispetto alle due attuali, le pattuglie. E nel mirino resterà soprattutto piazza Arnaldo dove ogni fine settimana ci sono le forze dell’ordine dalle 20 fino a notte per vigilare sul divertimento.