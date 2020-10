Brescia, fino al 3 gennaio nei weekend stop vendita alcolici d’asporto

(red.) Visto che al momento ha funzionato, come sottolinea il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, è stata prorogata fino al 3 gennaio 2021 l’ordinanza che il venerdì e sabato, dalle 20 alle 7, vieta la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica su tutto il territorio comunale. La proroga del provvedimento, presentata ieri, venerdì 9 ottobre, dal primo cittadino a palazzo Loggia, prevede che sia consentita, nel rispetto delle misure anti-Covid, la consumazione all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree esterne date in concessione esclusivamente con servizio al tavolo.

E l’ordinanza si accompagna con la conferma, fino al 31 dicembre, della gratuità dell’estensione del 50% di tutti i plateatici. Ma la prosecuzione delle conseguenze dell’ordinanza potrebbe non essere l’unica misura restrittiva. “Siamo pronti ad adottare provvedimenti più restrittivi qualora ci fosse la necessità. Non escludiamo un’integrazione dell’ordinanza – dice il sindaco – con modifiche in base al nuovo Dpcm del Governo.

Attendiamo pertanto il decreto con la consapevolezza che l’andamento del contagio è in crescita e che molto dipende dall’attenzione che tutti noi avremo e dal rispetto delle regole che assumeremo”. In caso di inosservanza dell’ordinanza si rischia una sanzione dai 400 ai 3 mila euro.