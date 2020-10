Brescia, scontro tra auto e moto in via Noce: grave centauro

(red.) A metà serata di ieri, giovedì 8 ottobre, l’incrocio tra via Orzinuovi e via della Noce a Brescia è stato teatro di un grave incidente stradale tra un’auto e una moto. E’ successo intorno alle 21,30 quando una Toyota Yaris condotta da una 39enne e con a bordo anche una ragazzina di 13 anni e uno scooter Piaggio guidato da un 53enne sono rimasti coinvolti nello scontro, la cui dinamica è al vaglio della Polizia locale.

Sul posto si sono mosse l’automedica e due ambulanze che si sono occupate di assistere i feriti. Soprattutto il motociclista 53enne che dopo l’impatto è finito a terra. E’ stato condotto in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia, ma le sue condizioni non desterebbero pericolo di vita. Al pediatrico del massimo ospedale cittadino è finita solo per precauzione in codice verde anche la ragazzina.