Coronavirus, cinque detenuti positivi nel carcere di Canton Mombello

(red.) Era riuscito a restare indenne nel corso della prima ondata negli scorsi mesi di marzo e aprile quando nel bresciano si era assistito a una vera e propria emergenza drammatica sul fronte della pandemia. E non era stato coinvolto nemmeno la scorsa estate. Ma quella che sembra essere una sorta di seconda ondata del Covid-19, dopo l’aumento dei casi, stavolta ha colpito anche il carcere di Canton Mombello a Brescia. Come dà notizia Bresciaoggi e confermato dagli ambienti interni all’istituto di pena, cinque detenuti sono risultati positivi.

Si era partiti con un caso nei giorni precedenti a giovedì 8 ottobre e che al terzo controllo dopo due tamponi negativi aveva fatto emergere la positività. In seguito si è provveduto a sottoporre ai test diagnostici anche il resto della platea di detenuti facendo emergere altri quattro casi. Nessuno, invece, tra gli agenti della Polizia penitenziaria. Nel momento in cui si è avuta notizia dei cinque detenuti positivi, questi sono stati subito trasferiti al carcere di San Vittore a Milano dove è stato ricavato un settore dedicato.

I casi positivi al Nerio Fischione erano emersi dopo le prime avvisaglie all’inizio della settimana e ora si sta anche valutando di sospendere per un certo periodo i colloqui dei detenuti con i familiari e i loro avvocati. Ma non solo, perché gli stessi visitatori esterni potrebbero essere posti in isolamento e sottoposti al tampone di rito.