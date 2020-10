Brescia, dramma a Canton Mombello: detenuto si toglie la vita

(red.) E’ un episodio tragico quello che arriva dal carcere di Canton Mombello a Brescia e di cui dà notizia il Giornale di Brescia. L’altro giorno, lunedì 5 ottobre, gli agenti della Polizia penitenziaria hanno trovato morto nella sua cella un detenuto senegalese di 22 anni che aveva deciso di togliersi la vita.

Il giovane, affetto da depressione e con qualche precedente connesso alla droga, dopo un periodo agli arresti domiciliari, ma mancando di adempiere ad alcune prescrizioni del giudice, era finito dietro le sbarre lo scorso venerdì 2 ottobre.

Tra l’altro lo stesso giovane, insieme a un altro straniero, stava aspettando sviluppi giudiziari su un’altra vicenda che lo vedeva coinvolto, ma in quel caso come vittima. In particolare, di abusi sessuali da parte di un anziano e in cambio di regali e denaro. Una situazione difficile quella del 22enne che aveva messo in campo anche atti di autolesionismo fino a decidere di togliersi la vita.