Coronavirus a scuola, al Calini un caso positivo: classe in quarantena

(red.) L’inizio di un’altra settimana a scuola ha portato a un nuovo caso di positività al contagio da Covid-19 riscontrato tra gli studenti a Brescia città. Come riporta il Giornale di Brescia, succede al liceo scientifico Calini dove una classe del quinto anno è stata posta in isolamento fiduciario e la studentessa trovata positiva è ora in quarantena. La notizia è di ieri, lunedì 5 ottobre, portando la direzione scolastica a un protocollo dedicato attivato sui 21 studenti della classe coinvolta.

E il preside ha chiesto agli studenti di indossare la mascherina anche mentre si è seduti ai banchi intenti a fare lezione e rispettando le distanze di sicurezza. Tra l’altro, il liceo Calini ospita 1.300 studenti e di cui meno di un quinto, circa 200, sostengono le lezioni miste online e in presenza. Nel caso della studentessa, è emerso che il caso di positività è avvenuto all’interno del contesto familiare.