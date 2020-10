Brescia, in fuga sull’auto rubata al centro Pampuri: 20enne espulso

(red.) Ha una settimana di tempo per radunare le proprie cose e gli effetti personali e salire a bordo di un volo di sola andata verso l’Afghanistan. Protagonista in negativo è il 20enne che nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 settembre ha pensato di rubare all’asilo Pampuri di Brescia un mazzo di chiavi di un’auto a disposizione del personale per poi fuggire e farsi inseguire dalla Polizia tra le strade cittadine. Ma la sua corsa era durata pochi chilometri, prima di essere bloccato in via Turati, a due passi da piazza Arnaldo.

Dopo le manette, ieri, mercoledì 30 settembre, per lui si è svolta l’udienza per direttissima in tribunale incassando la convalida dell’arresto, il divieto di dimora a Brescia e un’altra puntata dell’udienza lunedì 5 ottobre. Ma nel frattempo nei suoi confronti è stata emessa un’ordinanza di espulsione. Infatti, anche il centro Pampuri si è rifiutato di accoglierlo in caso dei domiciliari. E al giovane le scuse non sono bastate.