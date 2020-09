Arrestato in via Turati, giovane in fuga sull’auto rubata all’asilo Pampuri

(red.) Nuovi dettagli emergeranno questa mattina, mercoledì 30 settembre, nel momento in cui il giovane arrestato in via Turati a Brescia, in città, sarà sottoposto al processo per direttissima. La dinamica di quanto successo e ancora da ricostruire in una serie di elementi, era partita quasi all’alba – intorno alle 4 – tra lunedì 28 e ieri martedì 29, quando un 20enne afghano ospite dell’asilo notturno Pampuri di Brescia sarebbe riuscito a forzare uno dei cassetti in uno dei locali della direzione.

Si sarebbe quindi impossessato di un paio di chiavi di un’auto di servizio del centro e con la quale si è messo in marcia. Pare che il giovane non avesse mai conseguito la patente eppure si muoveva tra le strade cittadine. E’ stata una persona ad attivare il 112 e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine dopo aver visto quell’auto che sfrecciava. Subito dopo la questura e la Polizia di Stato si sono attivate per inseguirlo dopo che il giovane autista non si era fermato all’alt. Infine, sono riusciti a bloccarlo in via Turati per mettergli le manette. Per fortuna nessuno, vista anche l’ora, è rimasto ferito in quella scorribanda.