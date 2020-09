Coronavirus a scuola, positivo uno studente del serale al Castelli

(red.) Il Covid-19 non colpisce soltanto gli studenti che frequentano le normali lezioni diurne quotidiane. Come segnala Bresciaoggi, un altro caso è emerso dall’istituto superiore Castelli di Brescia dove un ragazzo iscritto al corso serale è risultato positivo al coronavirus. E’ successo nel momento in cui il giovane in classe è stato sottoposto alla misurazione della temperatura e che rivelava il fatto di avere la febbre.

Per questo motivo è stato mandato a casa e sottoposto al tampone, risultato positivo. Una situazione che ha indotto l’Agenzia di Tutela della Salute a far scattare le consuete procedure, disponendo anche la quarantena per tutti gli iscritti della classe, circa una decina. Aldilà della didattica a distanza, dovranno tutti sottoporsi al tampone prima di poter tornare a scuola. Ma intanto, vista la quarantena, non potranno nemmeno recarsi al lavoro.