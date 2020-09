Brescia, terzo furto in una settimana al ristorante messicano “Escondido”

(red.) Quanti ieri mattina, martedì 22 settembre, transitavano in viale Italia a Brescia, in città, non hanno potuto fare a meno di una notare una pattuglia della Volante e persino la Polizia scientifica. Gli agenti, infatti, hanno raggiunto il ristorante messicano “Escondido” che la notte precedente, tra lunedì e martedì, è finito nel mirino dei ladri per la terza volta nell’arco di una sola settimana. Il primo colpo era avvenuto nel weekend del 12 e 13 quando i malviventi avevano messo le mani sull’incasso.

A metà della settimana successiva erano finite nel mirino le monete e adesso persino la cantina, da dove sono sparite un centinaio di bottiglie di alcolici, ma anche le casse musicali e le casse del registro. Ma non solo, perché i malviventi hanno avuto anche la spavalderia di consumare un bacchetto prima di allontanarsi. Ora le forze dell’ordine, anche sulla base delle tracce rilevate, cercheranno di risalire agli autori dell’ennesimo furto.