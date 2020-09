Brescia, rubano tablet da un locale ma si riprendono nella fuga

(red.) Si sono infilati da soli in un guaio i componenti di un gruppo che domenica mattina 20 settembre sono entrati in azione con l’intento di portare via qualche oggetto di valore. E per farlo hanno colpito il pieno centro storico di Brescia, in piazza Duomo. I malviventi si sono introdotti da un ingresso secondario all’interno di un locale della piazza accedendo a una stanza dove i dipendenti custodiscono i propri effetti personali.

Così facendo si sono impossessati di denaro e soprattutto di un tablet. Peccato per loro che la vittima avesse attivato un’app per risalire alla posizione del dispositivo dotato di gps. Ma non solo, perché gli stessi autori del furto, senza saperlo, hanno attivato la videocamera e si sono ripresi mentre fuggivano. La vittima del furto ha allertato la Polizia dicendo agli agenti che i malviventi si trovavano in via Foro Boario. Alla fine è scattata una denuncia per ricettazione a carico di un 59enne.