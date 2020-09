Scuole di Brescia “green”, led e domotica in arrivo per 70 istituti

(red.) Le scuole pubbliche cittadine di Brescia saranno tra le prime in Italia a poter dotarsi della domotica, un sistema “intelligente” di risparmio energetico a partire dall’illuminazione che sarà a led. Palazzo Loggia, che sull’operazione non spenderà praticamente nulla, prevede di intervenire su 70 istituti da qui fino al 2023. Merito del project financing che per la prima volta verrà praticato a Brescia città.

Tutto era partito da una proposta di A2a per investire sui sistemi di illuminazione delle scuole e per una spesa di 6,1 milioni di euro. Come detto, saranno 70 le scuole coinvolte, partendo dagli asili nido “Girotondo” e “Giostra”, poi le scuole “Volta”, “Melzi”, “Boifava”, “Bonomelli”, “Santa Maria Bambina” e le medie “Caionvico”, “Tovini Calvino” e “Verrocchio”.

Il vantaggio del project financing è che le spese non saranno a carico della Loggia ma della società che vedrà affidarsi i lavori (A2a ha il diritto di prelazione) da una gara europea che sarà aperta tra novembre e gennaio 2021. L’azienda vincitrice terrà la gestione per i prossimi 23 anni e in seguito la proprietà passerà alla Loggia, mentre la stessa impresa guadagnerà dalla concessione e dai lavori di manutenzione.