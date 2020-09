Brescia, lite in casa e il fuoco. Marito arrestato per tentato omicidio

(red.) Nuovi contorni della vicenda sono emersi nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 21 settembre, nel momento in cui la Scientifica è entrata in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina residenziale in via Tiboni a Urago Mella, nell’hinterland bresciano. Si stanno appurando alcuni dettagli di quanto era successo la notte precedente, domenica 20, quando da una finestra del palazzo erano evidenti le fiamme e il fumo, poi spenti dai vigili del fuoco di ritorno da un intervento. Il dato appurato è che Mina Safine, di 45 anni, si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale a causa delle ustioni riportate.

Il marito Abderrahim Senbel, di circa 50 anni, è invece in carcere con l’accusa di tentato omicidio. I due coniugi di origine marocchina domenica sera intorno alle 22,30 avrebbero avuto un litigio facendo poi scattare le fiamme. Subito dopo l’uomo si sarebbe affacciato al terrazzo per chiedere aiuto. Ma già quella stessa sera i carabinieri intervenuti sul posto avevano trovato in casa del liquido infiammabile. Una delle ipotesi è che l’uomo avesse dato fuoco alla compagna e per questo è stato arrestato e trasferito in una cella di Canton Mombello prima dell’interrogatorio di convalida del fermo.

Ma non è nemmeno escluso, anche se l’ipotesi sarebbe più remota, che la donna abbia tentato il suicidio cospargendosi di liquido. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri e la procura, anche per capire se in passato in famiglia ci siano stati episodi di maltrattamenti. A livello familiare, la donna ha un lavoro, mentre l’uomo presenta problemi di salute e gli altri inquilini parlano di persone riservate.