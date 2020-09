Brescia, anziano morto in casa e moglie sotto shock. Arriva Polizia

(red.) Alle prime ore di questa mattina, sabato 19 settembre, al civico 6 di via Casazza a Brescia, alle porte della città, sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco dopo la segnalazione di un conoscente che in diversi tentativi non riusciva a mettersi in contatto con una coppia di anziani coniugi residente nella palazzina. Preoccupato, ha fatto scattare l’allarme facendo giungere sul posto le forze dell’ordine.

Con l’aiuto dei vigili del fuoco gli agenti sono entrati, trovando senza vita un uomo di 83 anni e la moglie 82enne in stato di shock. All’interno dell’appartamento si sono mossi anche gli agenti della Scientifica per capire le cause della morte dell’uomo, mentre la donna è stata soccorsa con un’ambulanza proveniente da Nave e diretta all’ospedale Civile. Nella casa non sono stati trovati elementi che fanno ritenere a una morte violenta e c’è la sensazione che l’83enne abbia perso la vita per cause naturali, mentre la donna sia rimasta scioccata.