Sant’Anna, apre il supermercato Il Mio Gigante in via Valcamonica

(red.) Ha inaugurato stamattina, Giovedi 17 Settembre, “IL MIO GIGANTE” il supermercato di via Valcamonica 15 a Brescia (ex IperSimply), che si presenta al pubblico con la nuova insegna e il nuovo format, in affiliazione alla catena di supermercati lombardi Il Gigante.

Tante le persone in coda col carrello in attesa di entrare, alle 9, dopo la chiusura del punto vendita nelle scorse settimane per i necessari lavori di sistemazione. A tagliare il nastro, è stato il direttore di Confesercenti della Lombardia orientale Stefano Boni, affiancato da Massimo Capretti, proprietario dell’immobile ed imprenditore bresciano conoscitore della grande distribuzione e dal vicepresidente della catena di supermercati Il Gigante, Riccardo Vailati.

Il Gigante del quartiere Sant’Anna è al servizio delle famiglie e dei cittadini bresciani, con le sue proposte di elevata qualità e di grande convenienza. Fiore all’occhiello sono i prodotti freschi, dalla macelleria con le carni garantite e controllate dai veterinari in collaborazione con allevatori scelti, al reparto gastronomia che offre salumi e formaggi della nostra tradizione, dalla rosticceria con i piatti pronti alla pescheria, dove tutti i giorni arriva pesce fresco dai mari italiani ed esteri. Completano l’offerta i prodotti territoriali della Franciacorta e delle Valli del Bresciano, il comparto dei biologici e i prodotti a Marchio Il Gigante con 1200 referenze.