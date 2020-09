Brescia, forestali recuperano iguana nel cortile dell’asilo “Bettinzoli”

(red.) L’altro pomeriggio, martedì 15 settembre, ha destato sorpresa negli occhi di una piccola studentessa dell’asilo “Bettinzoli” di via Toscana a Brescia, in città, la presenza di un’iguana nel cortile dell’istituto. Subito, come dà notizia il Giornale di Brescia, è stata avvisata la maestra che ha allertato i dirigenti e fatto intervenire sul posto i carabinieri forestali di Brescia per recuperare quel rettile che si cercava di bloccare da settimane.

Alla fine l’animale lungo mezzo metro è finito nelle mani delle forze dell’ordine per tutti i provvedimenti del caso, a partire dalla possibilità di rintracciare il proprietario. Infatti, c’è la sensazione che il rettile sia stato abbandonato da qualcuno che lo aveva acquistato e il cui possesso è legale. Ma di fronte al possibile abbandono di animale, il titolare rischia fino a un anno di reclusione e una multa di 1.000 euro.