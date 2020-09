Brescia, controlli dei Cc in città: 24 mila euro di sanzioni e denunce

(red.) L’altra sera, martedì 15 settembre, i carabinieri della compagnia di Brescia con quelli del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro e quello Cinofilo, sono stati impegnati in una serie di consueti servizi di controllo e prevenzione in città tra i quartieri Carmine, Sanpolino, via Milano e la stazione ferroviaria. A Sanpolino sono state controllate 62 persone e 33 veicoli.

Nel mirino anche diversi esercizi commerciali tra locali e ristoranti dove non sono mancati i risultati dei controlli. Due titolari sono stati denunciati per violazione in tema di sicurezza sul posto di lavoro, con il Nil e il Nas che hanno emesso sanzioni per oltre 24 mila euro nei confronti di tre esercizi. Non solo, perché un’attività è stata sospesa visto che il titolare faceva lavorare addetti in nero, senza un contratto regolare di lavoro.