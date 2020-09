Brescia, lavori alla metro di San Faustino: nascerà una piazzetta

(red.) Nella giornata di ieri, giovedì 10 settembre, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono con alcuni membri della Giunta e i tecnici di Brescia Infrastrutture ha raggiunto la stazione della metropolitana di San Faustino per fare il punto della situazione sui lavori iniziati la settimana precedente. I cantieri interessano l’area prospiciente la stazione che diventerà uno spazio pubblico per i cittadini.

Si parla di un intervento da 500 mila euro con cui verrà riqualificata la piccola collina Cesare Battisti ai piedi dell’accesso al castello, ma anche tutti gli ingressi collegati al parcheggio di Fossa Bagni e alla metro. L’operazione dovrebbe concludersi a febbraio, giusto in tempo per celebrare proprio i patroni San Faustino e Giovita e in ogni caso la stazione metro e il servizio BiciMia continuerà a essere regolare.

L’intervento su San Faustino, ripreso dopo essere iniziato nel 2012, porterà a una nuova scalinata in gradoni di pietra e terrazzamenti, ma anche a migliorare l’illuminazione pubblica, mentre oltre alla sistemazione delle mura venete, al posto delle pareti in plexiglass troveranno spazio delle vetrate per ammirare dall’alto i resti del passato. Infine, il volto della copertura del vicino parcheggio interrato sarà più “verde”.